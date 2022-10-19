Microsoft выпустила крупное обновления для Xbox

Компания Microsoft выпустила крупное обновления для своих консолей Xbox. Вот главные изменения:
- Появилась поддержка HDMI CEC, которая позволяет управлять громкостью телевизора прямо с консоли;
- Можно выключать звук запуска консоли;
- Звук консоли, издаваемый при запуске, можно отключить;
- Консоль можно сделать под каждого пользователя. Любой может войти без авторизации и играть в установленные игры. Назначить консоль «домашней» можно пять раз в год;
- Можно установить PIN-коды для гостей и для администратора, всё привязывается к профилю Xbox;
- Расширены опции родительского контроля;
- Выпущено обновление ПО для прошивки геймпада Xbox.
Обновление постепенно появится у всех пользователей в самое ближайшее время.
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