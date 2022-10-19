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Microsoft выпустила крупное обновления для Xbox

Компания Microsoft выпустила крупное обновления для своих консолей Xbox. Вот главные изменения:

  • Появилась поддержка HDMI CEC, которая позволяет управлять громкостью телевизора прямо с консоли;
  • Можно выключать звук запуска консоли;
  • Звук консоли, издаваемый при запуске, можно отключить;
  • Консоль можно сделать под каждого пользователя. Любой может войти без авторизации и играть в установленные игры. Назначить консоль «домашней» можно пять раз в год;
  • Можно установить PIN-коды для гостей и для администратора, всё привязывается к профилю Xbox;
  • Расширены опции родительского контроля;
  • Выпущено обновление ПО для прошивки геймпада Xbox.

Обновление постепенно появится у всех пользователей в самое ближайшее время.

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Источник:
Xbox

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