Microsoft объяснила проблему с загрузкой Windows в России

Представителя Microsoft объяснили, почему российские пользователи не могут загрузить образы Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft.

Англоязычная техническая поддержка на запросы журналистов ответила, что выполняет «правительственные предписания», но не уточнила, какие именно. Другой представитель сослался на технические неполадки.

При этом эксперты разделились во мнении. Одни считают, что это технический сбой. Вторые – новые ограничения от американской корпорации. Также есть мнение, что в будущем Microsoft может отключить российских пользователей от обновлений системы и обслуживания.

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