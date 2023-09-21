Microsoft представила обновлённый ноутбук Surface Laptop Studio 2

Microsoft анонсировала обновлённый Surface Laptop Studio 2 на презентации в Нью-Йорке. Новое устройство оснащено 14,4-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологий HDR и Dolby Vision, а также сенсорным “рабочим столом” Microsoft PixelSense.

Внутри ноутбука находятся 14-ядерные процессоры Intel Core 13-го поколения и нейрочип Intel Neural Processing Unit. Графическую обработку обеспечивают видеокарты Nvidia RTX 4050, RTX 4060 или RTX 2000. Согласно заявлению компании, производительность центральных и графических процессоров устройства вдвое выше, чем у предыдущей модели.

Вес Surface Laptop Studio 2 составляет 1,9 кг, а объем оперативной памяти может быть выбран из трех вариантов: 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ. Кроме того, общий объем хранилища можно увеличить до 2 ТБ. Продолжительность работы устройства на одном заряде при “типичном” использовании составляет 16-19 часов, хотя конкретные сценарии использования не уточняются компанией Microsoft.

Среди портов и разъемов Surface Laptop Studio 2 имеет два разъема USB-C с поддержкой стандарта USB4 для быстрой передачи данных, один порт USB-A, слот для microSD, разъем для наушников 3,5 мм и магнитный держатель для ручки Surface Slim Pen 2. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6E и технологию объемного звука Dolby Atmos.

Начальная цена Surface Laptop Studio 2 составляет $1999.