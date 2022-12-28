Microsoft снова разрешила скачивать Windows 11 в России

Но это не всегда работает.

В России снова можно скачивать Windows без использования VPN. Пользователи могут загружать Windows 10 и 11, в том числе последнее обновление 22H2. Официальных заявлений на этот счёт не поступало, но система доступна с помощью утилиты «Помощник по установке Windows 11».

При этом некоторые пользователи жалуются, что у них не вышло скачать образ даже с помощью утилиты. В частности редакция The GEEK проверила, при попытке соединиться без VPN появляется пустая страница без кода ошибки. Видимо, блокировка работает, но выборочно или это было временное явление.

Попытка скачать без VPN

Отметим, что проблемы начались этим летом, тогда с официального сайта Microsoft нельзя было напрямую скачать образы системы.