Microsoft ограничила в России обновления Windows 10 и 11

Компания Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 11. Это касается официальных копий, которые куплены и активированы на серверах компании.

Теперь при попытке скачать и установить обновление через «Центр обновления» система предлагает перейти на сайт компании. А там при попытке скачать утилиту для обновления, появляется просто пустое окно браузера. При этом если использовать VPN, то всё работает.

Важно отметить, что проблема проявляется, если пользователь хочет перейти с Windows 10 на Windows 11, а также тех, кто обновляет Windows 11 до сборки 22H2.

На данный момент никаких заявлений от компании не было, при этом пользователи сообщают, что у некоторых провайдеров всё работает.

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