Microsoft превратит Xbox Series S в тостер

Microsoft готовится к выпуску нового продукта — тостера в стиле Xbox Series S. На данный момент официального анонса от компании не было.

По сообщению источников, продажи новинки начнутся в этом году по цене 60 евро (~4800 рублей). На промо-изображениях представлен белый тостер с характерными чертами консоли Xbox Series S.

Это не первый продукт для кухни в стиле Xbox от Microsoft — в 2021 году компания представила мини-холодильник в стиле Xbox Series X, а в 2022 году вышла его вторая версия.