Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент. Заявленная производительность на 50% выше, чем в Surface Book 2.

Линейка Surface Book 3 представлена в виде 13-дюймовой и 15-дюймовой модели. 13-дюймовая версия доступна в модификациях с процессорами intel Core i5-1035G и Core i7-1065G7, а вот старшая оснащается только Core i7-1065G7. Объём оперативной памяти составляет 32 ГБ, а за графику отвечает NVIDIA GeForce GTX или Quadro RTX. Объём SSD-накопителя можно выбрать от 1 до 2 ТБ.

Оба ноутбука оснащаются одинаковыми портами USB-C, USB-A, слотом SDXC, разъёмом Surface Connect и аудиоразъём. Заявленное время автономной работы 13-дюймовой версии около 16 часов, а 15-дюймовая модель может проработать до 18 часов.

Стоимость Surface Book 3 в минимальной комплектации начинается от 1599 долларов, а самая дорогая обойдётся в 3499 долларов. Продажи новинок начинаются с 21 мая.