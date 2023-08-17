Microsoft позволит удалять из Windows 11 встроенные приложения

Microsoft тестирует новую сборку Windows 11, которая даст пользователю возможность удалять приложения встроенные в ОС.

В марте участники программы тестирования могли удалять приложение «Камера», а в августе получили возможность избавиться от Cortana – ассистента, поддержка которого официально прекратилась 11 августа. Также список «под снос» дополнили приложения «Фотографии», «Люди» и «Удалённый рабочий стол».

Опрошенные эксперты считают, что возможность удалять встроенные приложения позволит Windows 11 быть менее загруженной. Сейчас существуют сборки, который заранее убирает встроенные приложения, но большинство их них пиратские.

Выход обновления для Windows 11 запланирован на сентябрь 2023 года.