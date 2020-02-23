Microsoft показала Windows 10 без «живых плиток»

Microsoft отказалась от «живых плиток» в новой версии Windows 10. Первое их появление было в «восьмерке» и они играли довольно важную роль в интерфейсе системы. На них отображалась погода с анимацией, лента твиттера и тому подобное.

Но все это уходит в прошлое. Уже сейчас Microsoft показала нововведение в скорой сборке. В частности в меню «Пуск» появились статичные иконки в стиле Fluent Design, которые полностью заменяют «живую плитку» с различными цветами.

Старый интерфейс

Новый интерфейс

Однако в компании отмечают, что пока «живые плитки» будут в системе. По предварительной информации по умолчанию в Пуске будут показываться статичные иконки, но их можно оживить через настройки системы.

Стоит отметить, что отказ от «живых плиток» произошел в Windows 10X, которая будет работать на ноутбуках с двумя дисплеями. Она использует упрощенный дизайн, который должен не нагружать систему и оказывать ей быстродействие.