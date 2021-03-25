Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Microsoft показала обновлённые иконки в Windows 10

Microsoft продолжает омолаживать свою операционную систему Windows 10. В сборке Build 21343, которая доступна участникам программы Windows 10 Insider Preview, продемонстрированы новый интерфейс и привычные иконки для ярлыков.

Особо стали заметны значки Рабочего стола, Мой компьютер, Документов, Изображения и остальных. Кроме нового дизайна, Microsoft видоизменила проводник, сделав его более интуитивным и увеличив расстояние между группами.

Также обновились иконки для Дисков и Корзины. Теперь они повернуты к пользователю лицевой стороной, а не боковой, как это было сделано ранее.

В сборке 21343 проделана работа над ошибками и убраны частые глюки с которыми сталкивались пользователи Windows 10.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Windows Blog
Теги: 

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить