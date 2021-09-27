Microsoft поднимает цены в России на Xbox Series X/S

Выход консолей нового поколения обходится геймерам в копеечку. Ценники на игры повысились, а приобрести консоль максимально трудно из-за дефицита. Добавляет к этому проблема с подорожанием. Не так давно Sony решила повысить стоимость на свои устройства, а теперь о похожем решении объявила Microsoft. При этом подорожание затронет не только Xbox Series X/S, но и аксессуаров для них.

Официальный представитель Microsoft объяснил, что увеличение цен связано с изменением курса валют. Начиная с 1 октября Xbox Series X/S, а также аксессуары для них в России станут заметно дороже. Цены будут следующие:

Xbox Series X – 49 990 рублей;

Xbox Series X – 49 990 рублей; Xbox Series S – 30 790 рублей;

Стандартный геймпад – 5 399 рублей;

Элитный геймпад – 14 899 рублей.

Выход новых Xbox состоялся в ноябре 2020 году. Топовая модель Xbox Series X до сих пор находится в дефиците, а младшая модель Series S практически всегда есть в наличии.