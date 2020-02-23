Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows. Компания называет их «многолетней работой команды дизайнеров по обновлению значков».

Теперь иконки выглядят ярко, свежо и просто. Насколько тянет на многолетние труды оценить трудно, но в целом получилось хорошо. Сейчас компания стремилась к единому стилю, так как ранее иконки были разрозненные и «сами по себе».



Так менялись значки «Калькулятор» и «Почта» с годами

При разработке Microsoft использовала собственный язык дизайна Fluent. Компания заявляет, что новый дизайн поможет пользователям снизить время поиска необходимого приложения.

Обновление коснётся Windows 10, новые иконки появятся в этой операционной системе в ближайшее время.