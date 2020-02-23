Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10
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Новости

Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows. Компания называет их «многолетней работой команды дизайнеров по обновлению значков».

Microsoft

Теперь иконки выглядят ярко, свежо и просто. Насколько тянет на многолетние труды оценить трудно, но в целом получилось хорошо. Сейчас компания стремилась к единому стилю, так как ранее иконки были разрозненные и «сами по себе».

  • Windows 10
  • Windows 10
Так менялись значки «Калькулятор» и «Почта» с годами

При разработке Microsoft использовала собственный язык дизайна Fluent. Компания заявляет, что новый дизайн поможет пользователям снизить время поиска необходимого приложения.

Windows 10

Обновление коснётся Windows 10, новые иконки появятся в этой операционной системе в ближайшее время.

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