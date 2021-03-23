Microsoft может купить мессенджер Discord за $10 млрд

Microsoft начала вести переговоры о приобретении компании Discord, которая занимается выпуском популярного одноименного мессенджера для геймеров. По первым сведения, корпорация готова заплатить около $10 млрд, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По другой информации, Discord может выйти на IPO, вместо того чтобы стать частью Microsoft. Сама покупка Discord может принести Microsoft дополнительные шаги в игровой индустрии. Достаточно вспомнить, как Microsoft приобрела в марте крупную игровую студию и издателя в лице Bethesda Softworks.

Discord – популярный бесплатный мессенджер среди геймеров. Он позволяет создавать комнаты и общаться в них с помощью голоса, текста и видео. Во время пандемии его использовали для проведения уроков, конференций и прочих виртуальных мероприятий.