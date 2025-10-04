Хакеры украли личные данные, IP-адреса и сканы паспортов пользователей Discord

Платформа Discord подтвердила факт утечки пользовательских данных. Она произошла из-за взлома стороннего подрядчика, который занимался обслуживанием системы поддержки и взаимодействовал с отделом безопасности.

В результате атаки утекли данные ограниченного числа пользователей, среди которых:

Имена, никнеймы, адреса электронных почт и другие контактные данные, которые были предоставлены службе поддержки Discord;

Ограниченная платежная информация (тип оплаты, последние четыре цифры банковских карт и истории покупок);

IP-адреса;

Переписки со службой поддержки;

Корпоративные данные (обучающие материалы, внутренние презентации).

Кроме того, хакеры смогли получить «небольшое» количество фотографий документов (водительских прав или паспортов), которые пользователи отправляли для подтверждения возраста. Полные данные банковских карт и пароли, по словам представителей Discord, не были скомпрометированы.

После обнаружения взлома Discord заблокировала доступ подрядчика к системе обработки запросов, уведомила регулирующие органы и передала информацию правоохранительным органам. Компания также провела проверку систем безопасности и усилила контроль над сторонними сервисами.

Масштаб утечки в Discord пока не раскрывается. Однако компания заверила, что предпринимает все меры для защиты данных и предотвращения подобных случаев в будущем.