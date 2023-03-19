Microsoft добавит криптокошелёк в браузер Edge

Microsoft тестирует функцию криптокошелька Crypto Wallet в десктопной версии браузера Edge. Соответствующими скриншотами поделился пользователь в Twitter под ником thebookisclosed. Пока новая опция доступна ограниченному числу пользователей.

Функция Crypto Wallet в Edge использует некастодиальный кошелёк. Это значит, что активы пользователя хранятся не на бирже, а в устройстве пользователя. Более того, кроме криптовалюты можно хранить NFT.

Также прямо в браузере можно обменивать Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin и Tether Coin из-за интеграции с платформой Consensys. Также можно приобретать криптовалюту через площадки Coinbase и MoonPay.

Когда опция Crypto Wallet появится в браузере Edge, пока неизвестно.