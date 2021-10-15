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Новости

Microsoft может выпустить свои процессоры

Похоже, что компания Microsoft планирует создать собственный процессор или даже линейку таковых по аналогии Apple M1. Судя по свежим данным, компания ищет специалистов, которые «раскроют опыт Microsoft с устройствами следующего поколения». При этом там нужен человек, «определяющий особенности и возможности SoC, используемых на устройствах Surface». Иначе говоря, для компании необходим специалист по процессорам и однокристальным системам.

Из этого можно сделать вывод, что компания попытается повторить путь Apple. Ведь на сегодняшний день именно M1 — самый мощный мобильный чип такого класса. Решения от Qualcomm и других компаний не могут его обогнать или даже догнать.

Отметим, что ещё в конце прошлого года говорилось о работе Microsoft над собственным процессором на базе ARM для серверов и устройств Surface. При этом ранее слухи утверждали, что и AMD готовит свои решения на базе архитектуры ARM. А софтверный гигант, судя по другим слухам, может стать партнёром «красных» по этой части.

Отметим, что в Surface Pro X уже используются чипы SQ1 и SQ2 на базе ARM. А собственные процессоры Microsoft установлены в Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio.

Источник:
GizmoChina

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