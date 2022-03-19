Приложение Mi Fit сменило название

Приложение Mi Fit давно знакомо владельцам фитнес-браслета Xiaomi Mi Band. После последнего обновления они могут столкнуться с неожиданностью и не найти привычное приложение на рабочем столе. Всё дело в том, что теперь оно сменило иконку и называется Zepp Life.

Кроме переименования, больше никаких отличий в интерфейсе и функциях. Разработчиком браслета Mi Band и приложения является компания Huami (дочернаяя компания Xiaomi). Также есть предположения, что следующий Mi Band 7 может выйти на операционной системе Zepp OS.

Zepp Life уже доступно в Google Play и App Store.

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