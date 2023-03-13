Marvel требует Reddit выдать пользователей, которые разместили сценарий «Человека-муравья 3»

Компания MVL Film Finance подал иск в суд с требованием раскрыть личности пользователей Reddit и Google Docs, которые опубликовали утечку материалов с диалогами фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Кроме того, компания хочет получить информацию о владельцах аккаунта MSSmods и других причастных пользователей, продолжающих размещать авторский контент. Представители Google также были вызваны в суд для предоставления информации о пользователях, что использовали размещение утечек в Google Docs.

Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» вышел 17 февраля 2023 года и собрал 456 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 200 миллионов долларов. На «Кинопоиске» картина получила 6,1 балла из 10, а на IMDb в 6,5 балла из 10.