Майнеры из США будут сжигать угольные отходы для добычи биткоинов

Специализирующаяся на майнинге криптовалют компания Stronghold Digital Mining, приобрела электростанцию Panther Creek для добычи биткоинов.

Станция располагается в США в штате Пенсильвания. Именно на ней будут сжигать угольные отходы, которые накопились за 19 и 20 века в результате угледобычи.

Для добычи виртуальных монет планируется сжигать в день до 200 тонн сырья. По расчётам компании, такой объём будет выдавать один биткоин. Стоимость одного биткоин на момент написания заметки составляет 42 407 долларов.

В планах компании обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. Ближайших угольных отвалов достаточно для беспрерывной добычи криптовалюты на протяжении 30 лет.