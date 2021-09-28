Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Майнеры из США будут сжигать угольные отходы для добычи биткоинов

Специализирующаяся на майнинге криптовалют компания Stronghold Digital Mining, приобрела электростанцию Panther Creek для добычи биткоинов.

Станция располагается в США в штате Пенсильвания. Именно на ней будут сжигать угольные отходы, которые накопились за 19 и 20 века в результате угледобычи.

Для добычи виртуальных монет планируется сжигать в день до 200 тонн сырья. По расчётам компании, такой объём будет выдавать один биткоин. Стоимость одного биткоин на момент написания заметки составляет 42 407 долларов.

В планах компании обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. Ближайших угольных отвалов достаточно для беспрерывной добычи криптовалюты на протяжении 30 лет.

Источник:
Cointelegraph

Предложения магазинов

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии