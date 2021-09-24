Twitter внедрил возможность донатить в биткоинах

Как и предполагалось ранее, Twitter запустил возможность финансовой поддержки блогерам от пользователей. Только речь не идет об обычных валютах, ведь это было можно делать и раньше, сейчас ведется речь о биткоине.

Функция получила название Tips (чаевые) и на данный момент пока что идет внедрение для iOS. А вот обладатели приложения на Android получат такой функционал уже через пару недель. А вообще, это не стоит удивляться такой инновации, ведь Джек Дорси – руководитель социальной сети, является приверженцем биткоина.

Для осуществления платежей внутри социальной сети будет использоваться кошелек Strike, который сейчас интегрируют в Twitter. Это же позволит обладателям биткоина внедрить свой идентификатор непосредственно в профиль. Что касается комиссии за платежи, то ее не будет. Сам же Джек Дорси сейчас занимается майнингом биткоина. Он возлагает большие надежды на биткоин и верит, что он “принесет мир во всем мире”.

Но и это еще не все вокруг Twitter и интеграции в сервис криптовалюты. На данный момент ведется тестирование функции, которая позволит пользователям выставлять свои коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) на всеобщее обозрение. Это еще одна из возможностей популяризации криптовалют и цифрового творчества пользователей.