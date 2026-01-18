От крипты к металлу: ранний инвестор BTC начал скупать медь | The GEEK
Новости

От крипты к металлу: ранний инвестор BTC начал скупать медь

«Так же выглядел биткоин в 2013-м»: инвестор о будущем меди.
Редакция The GEEK сегодня в 15:57

Инвестор, вошедший в биткоин задолго до массового шума, рассказал о своей новой долгосрочной ставке — медь. За последние два месяца он приобрёл около 3 тонн металла, арендовал склад и планирует докупать по тонне каждый месяц.

Логику он объясняет просто. Рост ИИ и дата-центров означает резкий скачок потребления электроэнергии, охлаждения и кабельной инфраструктуры. Электромобили, солнечные и ветровые электростанции требуют в разы больше меди, чем классическая энергетика. При этом запуск новых медных месторождений занимает 17–20 лет, а отраслевые прогнозы говорят о серьёзном дефиците уже к 2040 году.

По его мнению, в 2030-х медь может перейти из разряда «просто промышленного металла» в статус стратегического ресурса, за который начнут конкурировать государства и корпорации.

Ровно так же, утверждает инвестор, в 2013 году выглядел биткоин — никому не нужный, недооценённый и слишком «медленный» для понимания большинством.

