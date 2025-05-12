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MAIBENBEN выпустила в России компактный ноутбук с 3K экраном и процессором AMD Ryzen 5

Для офисной работы, учебы, многозадачности, легкого монтажа и работы с графикой.

Компания MAIBENBEN представила в России новый ноутбук Smart S14B. Новинка ориентирована на тех пользователей, кому важна производительность, высокое качество изображения и мобильность.

MAIBENBEN S14B получил 14,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 3072×1920 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 16:10, поддержкой 100% sRGB и яркостью до 400 нит.

За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 5 6600H с частотой до 4,5 ГГц вкупе со встроенной видеокартой AMD Radeon 660M. Этого достаточно для офисной работы, учебы, легкого монтажа и работы с графикой.

Ноутбук имеет две конфигурации оперативной памяти: 8 или 16 ГБ DDR5 в двухканальном режиме, которую можно расширить до 64 ГБ (два слота SO-DIMM). Что касается постоянной памяти, то установлен SSD M.2 на 512 ГБ. Хранилище также можно расширить до 4 ТБ.

Автономность MAIBENBEN S14B обеспечивается благодаря аккумулятору на 60 Вт·ч (5151 мАч). Производитель обещает до 6 часов автономной работы.

Одной из ключевых особенностей новинки стали габариты и вес: 326×227×21.9 мм, 1.6 кг. Кроме того, ноутбук получил полный набор интерфейсов для любых задач:

  • 2×USB-C 3.2 Gen2
  • HDMI 2.0
  • USB 3.2 Gen1
  • USB 2.0
  • RJ45
  • Аудиоразъем 3,5 мм
  • Kensington Lock
  • Разъем питания DC

Дополнительно есть — стереодинамики 2×2 Вт, HD-камера 1 Мп, два микрофона, Wi-Fi 5 (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, а также белая подсветка клавиатуры с тремя уровнями яркости. «Из коробки» на ноутбук предустановлена операционная система Linux, но есть поддержка Windows.

Ноутбук MAIBENBEN Smart S14B уже доступен для покупки в России по цене 56 999 рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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