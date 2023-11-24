Экраны смартфонов Samsung «выгорают» после обновления One UI

Недавно выпущенная OneUI 6.0 от Samsung вызвала удивление у пользователей из-за отсутствия поддержки технологии смещения пикселей в строке состояния, что может привести к появлению остаточных изображений. Эта технология предотвращает преждевременное старение AMOLED-экранов.

Пользователи Reddit массово подтверждают это изменение. Опубликовано сравнение Galaxy S23 Ultra с One UI 6.0 (на изображении слева) и Galaxy Note 20 Ultra с One UI 5.0 (справа). В первом случае видно смещение пикселей в строке состояния, свидетельствующее о работе Pixel Shift. Во втором случае смещение отсутствует.

Для проверки наличия смещения пикселей нужно сделать скриншот интерфейса, затем открыть его в галерее, изменить ориентацию смартфона (сначала на горизонтальную, а затем вновь на вертикальную) и снова сделать скриншот. Если элементы строки состояния накладываются идеально, то смещение отсутствует. Наличие раздвоения, как в первом случае, указывает на смещение.

Пользователи задаются вопросом, почему Samsung отключила эту функцию, особенно учитывая предыдущие проблемы с остаточными изображениями на iPhone 15, которые многие считали следствием выгорания матрицы.