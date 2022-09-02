В Steam бесплатно раздают Mafia: The City of Lost Heaven

Прямо сейчас в Steam началась раздача легендарной Mafia: The City of Lost Heaven. Забрать игру бесплатно можно до 5 сентября 20:00 МСК. Сама акция приурочена в честь 20-летия мафиозной франшизы.

При этом загрузить игру могут пользователи из России. Несмотря на то, что ранее издатель 2K снял с продажи остальные свои проекты в российской версии магазина.

Выход оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven состоялся в 2002 году. Игра получила высокие оценки от специализированных изданий, а средний балл на Metacritic равняется 88 из 100.

Напомним, что Hangar 13 подтвердил разработку новой части Mafia.

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