Новая часть Mafia находится в разработке

Один из топ-менеджеров студии Hangar 13, которая создала Mafia III и ремейк первой «Мафии», подтвердил разработку новой части боевика. Об этом стало известно из интервью в честь 20-летия оригинальной Mafia.

Так стало известно, что в качестве игрового движка выступит новый Unreal Engine 5. Других подробностей о сюжете, героях и чего-либо подобного – нет.

Хотя до его запуска еще несколько лет и пока мы не можем сообщить никаких подробностей, но мы очень рады продолжению работы над любимой франшизой и возможности порадовать наших игроков новыми историями. Из интервью с разработчиками, посвященное 20-летию Mafia

По слухам, действие игры развернётся в Сицилии, а в центре сюжета будет фигурировать семья дона Сальери.

Кроме того, первую Mafia будут бесплатно раздавать в Steam с 1 по 5 сентября.

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