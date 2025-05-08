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Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country

Игра рассчитана на одиночный режим и будет стоить дешевле большинства современных новинок.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:23

Издатель 2K и студия Hangar 13 подтвердили, что следующая глава в серии Mafia выйдет 8 августа 2025 года. Новая Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Цена за стандартное издание составит $50, что достаточно ниже средней стоимости крупных релизов в последнее время. По заявлению разработчиков, игра ориентирована на одиночное прохождение и не потребует много времени на адаптацию.

Вместе с датой выхода был опубликован дебютный геймплейный трейлер (YouTube).

Геймплейный трейлер Mafia: The Old Country


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Источник:
The GEEK
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