Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country

Издатель 2K и студия Hangar 13 подтвердили, что следующая глава в серии Mafia выйдет 8 августа 2025 года. Новая Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Цена за стандартное издание составит $50, что достаточно ниже средней стоимости крупных релизов в последнее время. По заявлению разработчиков, игра ориентирована на одиночное прохождение и не потребует много времени на адаптацию.

Вместе с датой выхода был опубликован дебютный геймплейный трейлер (YouTube).

Геймплейный трейлер Mafia: The Old Country



