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Новости

MacBook Air и iPad Pro могут получить OLED-экраны

Компания Apple хочет установить OLED-экраны в iPad Pro и 13-дюймовый MacBook Air, которые выйдут в 2024 году.

В MacBook Air может появиться ProMotion. Экран будет изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Планшет iPad Pro также сможет понижать переменную частоту до 1 Гц. Сейчас минимальный показатель составляет 24 Гц.

Планшет и ноутбук получат технологию отображения, которая повысит яркость, продлит срок службы дисплея и снизит энергопотребление примерно на 30%.

OLED-экраны не используют дополнительную подсветку и способны передавать идеальный черный цвет в отличие от mini-LED-экранов, которые сейчас стоят в некоторых устройствах Apple.

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Источник:
9to5mac

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