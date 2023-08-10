Mac Studio M2 Max и M2 Ultra теперь в России от 250 тыс. рублей

Российские ритейлеры re:Store и МТС начали продажи компактных компьютеров Apple Mac Studio M2 Max и M2 Ultra. Стоимость новинок может варьироваться в зависимости от ритейлера.

Например, МТС предлагает доступную модель M2 Max за 250 000 рублей, в то время как re:Store устанавливает цену в 300 000 рублей. На маркетплейсе Ozon цена составляет ещё выше — 310 000 рублей. Сравнивая с ценами в США, где Mac Studio M2 Max стоит $1999, а M2 Ultra — $3999, заметно, что цены в России значительно выше.

Mac Studio M2 и M2 Ultra были представлены на презентации Apple в июне 2023 года. Компьютеры оснащены процессорами M2 и M2 Ultra, обеспечивающими до трехкратного повышения производительности по сравнению с предыдущими моделями. Наиболее мощная версия, Mac Studio M2 Ultra, имеет 24-ядерный процессор, 76-ядерный видеочип и 192 ГБ оперативной памяти.

Старт продаж Mac Studio в России произошел спустя два месяца после их официального анонса. Следует отметить, что на текущий момент Apple официально не поставляет свои продукты на российский рынок.