Mac Pro поступил в продажу в России
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Новости

Mac Pro поступил в продажу в России

В России начались продажи мощного Mac Pro. Его стоимость начинается от 449 990 рублей в зависимости от конфигурации. Топовая версия обойдется примерно в 3 млн рублей.

Сейчас новинку можно заказать на официальном сайте, покупку доставят пользователям в течение 1-2 недель.

Mac Pro 2

К слову, сегодня специалисты iFixit опубликовали разбор устройства. По итогам, ремонтопригодность Mac Pro 2019 оценили в 9 баллов из 10. Весьма неплохой результат для техники Apple.

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