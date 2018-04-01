Mac Pro поступил в продажу в России

В России начались продажи мощного Mac Pro. Его стоимость начинается от 449 990 рублей в зависимости от конфигурации. Топовая версия обойдется примерно в 3 млн рублей.

Сейчас новинку можно заказать на официальном сайте, покупку доставят пользователям в течение 1-2 недель.

К слову, сегодня специалисты iFixit опубликовали разбор устройства. По итогам, ремонтопригодность Mac Pro 2019 оценили в 9 баллов из 10. Весьма неплохой результат для техники Apple.