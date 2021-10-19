Новый Mac Pro будет в разы мощнее, чем MacBook Pro

Вчера компания Apple показала новые MacBook Pro, самая мощная версия получила процессор Apple M1 Max с 10 ядрами CPU и 32 ядрами GPU. Однако, похоже, это не предел.

Как заявил Марк Гурман из Bloomberg, будущий настольный компьютер Mac Pro получит в максимуме систему-на-чипе с 40 ядрами CPU и 128 ядрами GPU. Учитывая, что нынешняя версия ноутбука может выдавать мощность порядка 10 Тфлопс (на минуточку, уровень PS5 и карты NVIDIA RTX 2080), то Mac Pro будет в разы мощнее.

Как ожидается, такое решение представят уже в будущем году. При этом цена наверняка зашкалит за несколько миллионов рублей.

Напомним, что ранее мы писали о дорогом блоке питания для новых макбуков. Да и салфетка для протирки экранов стоит недёшево.