Mac Pro больше нет: Apple прекратила производство | The GEEK
Новости

Mac Pro больше нет: Apple прекратила производство

Apple убрала Mac Pro с сайта и подтвердила прекращение производства модели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:44

Apple убрала Mac Pro из своего онлайн-магазина и подтвердила прекращение производства модели.

Компьютер больше нельзя купить, а сама линейка, по сути, закрыта. В последние годы Mac Pro уже не играл ключевой роли в экосистеме Apple.

Функционально его заменил более компактный Mac Studio, который в топовых версиях оснащается чипами уровня Max и Ultra и покрывает потребности большинства профессиональных задач.

На фоне этого Mac Pro оказался нишевым решением с ограниченным спросом.

Вместе с устройством с сайта исчезли и аксессуары, включая фирменные колёсики, которые ранее предлагались отдельно.

id·222719·20260327_1344
Читайте также
Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ
Apple

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

По данным The Information, Apple применяет Gemini для обучения компактных моделей под iPhone.
Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи
Apple

Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи

Apple выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 с обновлением Apple Music и рядом системных улучшений.
Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Apple

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Функция Quick Share появилась на флагманских смартфонах Samsung.
Apple может отказаться от Mac Pro в пользу Mac Studio
Apple

Apple может отказаться от Mac Pro в пользу Mac Studio

Apple перенесла ресурсы на Mac Studio, остановив работу над Mac Pro на базе чипа M4 Ultra.
Ещё по теме
iPhone Air обогнал Plus и перетянул часть аудитории Pro

iPhone Air обогнал Plus и перетянул часть аудитории Pro
Apple проведёт WWDC 2026 в июне с акцентом на ИИ

Apple проведёт WWDC 2026 в июне с акцентом на ИИ
Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store

Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store
Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D

Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D
Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой

Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой
Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh

Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh
Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать

Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать
«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца

«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца
Apple представила AirPods Max 2

Apple представила AirPods Max 2
Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику

Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику
Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple

Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple
Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold

Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold
MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080

MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080
Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры