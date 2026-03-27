Mac Pro больше нет: Apple прекратила производство

Apple убрала Mac Pro из своего онлайн-магазина и подтвердила прекращение производства модели.

Компьютер больше нельзя купить, а сама линейка, по сути, закрыта. В последние годы Mac Pro уже не играл ключевой роли в экосистеме Apple.

Функционально его заменил более компактный Mac Studio, который в топовых версиях оснащается чипами уровня Max и Ultra и покрывает потребности большинства профессиональных задач.

На фоне этого Mac Pro оказался нишевым решением с ограниченным спросом.

Вместе с устройством с сайта исчезли и аксессуары, включая фирменные колёсики, которые ранее предлагались отдельно.