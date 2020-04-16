Apple начала продавать колёсики для Mac Pro по цене iPhone

Apple начала продавать запасной комплект колёсиков для нового Mac Pro. Удивительно, но их ценник стоит на уровне нового iPhone.

В российском онлайн-магазине Apple стоимость набора состоящий всего из четырех колёсиков составляет 69 900 рублей. В США такой набор обойдется чуть дешевле – $699 (около 52 тысяч рублей по текущему курсу).

Также есть демократичный вариант в виде обычных ножек для корпуса. Цена на них составляет 29 900 рублей. Сама Apple уточняет, что для установки колёсиков потребуются дополнительные инструменты.

Российскому покупателю Mac Pro обойдётся от 490 тысяч в базовой комплектации и до 5 млн в рублей в топовой конфигурации.