Apple начала продавать колёсики для Mac Pro по цене iPhone
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Новости

Apple начала продавать колёсики для Mac Pro по цене iPhone

Apple начала продавать запасной комплект колёсиков для нового Mac Pro. Удивительно, но их ценник стоит на уровне нового iPhone.

В российском онлайн-магазине Apple стоимость набора состоящий всего из четырех колёсиков составляет 69 900 рублей. В США такой набор обойдется чуть дешевле – $699 (около 52 тысяч рублей по текущему курсу).

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Также есть демократичный вариант в виде обычных ножек для корпуса. Цена на них составляет 29 900 рублей. Сама Apple уточняет, что для установки колёсиков потребуются дополнительные инструменты.

Российскому покупателю Mac Pro обойдётся от 490 тысяч в базовой комплектации и до 5 млн в рублей в топовой конфигурации.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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