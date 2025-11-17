Apple может отказаться от Mac Pro в пользу Mac Studio | The GEEK
Apple может отказаться от Mac Pro в пользу Mac Studio

Apple перенесла ресурсы на Mac Studio, остановив работу над Mac Pro на базе чипа M4 Ultra.
Валентин Снежин сегодня в 15:08

Apple, похоже, не планирует выпускать новое поколение Mac Pro в обозримом будущем, сообщает Bloomberg со ссылкой на Марка Гурмана. По данным издания, внутри компании считают, что развитие настольной линейки для профессионалов смещается в сторону Mac Studio.

Последнее обновление Mac Pro вышло в 2023 году — модель получила чип M2 Ultra. Гурман утверждает, что Apple прекратила работу над M4 Ultra и отменила версию Mac Pro, где этот чип должен был использоваться.

Следующим чипом верхнего уровня станет M5 Ultra, однако, по текущим планам, он предназначен только для Mac Studio. Это указывает на то, что значимого обновления Mac Pro в 2026 году не будет.

 Трехлетний Mac Pro в $970

Apple оценила трехлетний Mac Pro в $970

По словам Гурмана, внутри Apple “в основном списали Mac Pro”, а Mac Studio рассматривается как основное и перспективное направление в профессиональном сегменте.

О том, что линия Mac Pro прекращена окончательно, речи не идёт. Но ближайшие планы Apple, судя по утечкам, не предполагают возвращения модели в активное развитие.

Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
