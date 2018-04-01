iFixit оценили ремонтопригодность Mac Pro в 9 баллов

Специалисты из iFixit разобрали новый Mac Pro. Результат оказался на удивление хорош.

Для разбора использовали базовую версию новинки, которая стоит $5999. Но другие модификации собраны также, поэтому это особо не влияет на исследование.

Оказалось, разобрать Mac Pro сможет обычный неподготовленный пользователь. Сверху есть ручка, которая поднимает корпус и открывает весь “внутренний мир”. Mac Pro даже не нужно отключать — на крышке есть специальные контакты, которые сразу отключают ПК когда соединение обрывается. Доступ ко всем компонентам не усложнен, почти для всего есть кнопка или защелка. Также нет бесконечных проводов, все соединяется с помощью специальных контактов.

Единственным минусом при ремонте станет замена SSD. Достать накопитель довольно просто, с заменой все сложнее — SSD привязан к чипу T2. Скорее всего, для смены накопителя придется обращаться в авторизованные сервисные центры.

iFixit оценили ремонтопригодность Mac Pro 2019 в 9 баллов из 10. В устройстве нет клея, а большая часть комплектующих меняется без инструментов. Для продуктов Apple это рекорд. Все последние новинки компании набирали очень мало баллов, так как целиком и полностью были пропитаны клеем.

Ранее iFixit поделились своей попыткой натереть сыр на Mac Pro. По итогам теста, новинка с функциями терки не справилась.