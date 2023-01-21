Apple оценила трехлетний Mac Pro в $970

Apple считает, что ее флагманский компьютер Mac Pro за три года потерял 98% от своей стоимости. Это результат запущенной ранее программы обмена оборудования.

Производители при определении ценовой политики таких программ иногда руководствуется непонятными для продавца критериями, что делает предложение непривлекательным. Так поступила компания Apple, которая предложила журналисту Дэвиду Имел всего $970 за Mac Pro купленный три года назад.

Mac Pro журналиста на момент старта продаж стоил более $52000, а сейчас ему предложили всего $970 долларов. Таким образом Apple посчитала, что стоимость компьютера за три года упала примерно на 98%. При этом данная модель сейчас доступна на сайте производителя за $52199. В качестве процессора используется 28-ядерный Intel Xenon W, 1,5 ТБ оперативной памяти, две видеокарты Radeon Pro W6900X и твердотельные накопители общей емкостью 8 ТБ.

Интересно, что это даже не максимальная сумма, которую Apple предлагает за Mac Pro, так как компания установила ее на уровне $1250. За предложенные журналисту $970 даже не купить iPhone 14 Pro.

Остаётся вопрос действительно ли трехлетний Mac Pro стоит всего 2% от своей первоначальной цены? Нет, потому что на сайте Apple восстановленная модель доступна от $37479 до $39239 в зависимости от комплектации.

Приведенный пример наглядно показывает, что ценовая политика крупных корпораций зачастую совершенно непонятна покупателям. Трудно объяснить, почему производитель сообщает покупателям, что стоимость компьютера, которому всего три года, снизилась на 98%, при этом он продает б/у экземпляры по цене чуть ниже новых.