Apple столкнулась с дефицитом Mac Pro
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Новости

Apple столкнулась с дефицитом Mac Pro

Коронавирус начал наносить удар по производителям электроники. В этот раз в неловком положении оказалась Apple со своим дорогущим Mac Pro.

Дело в том, что в европейских странах появился дефицит с покупкой Mac Pro. Например, в Великобритании первая поставка Mac Pro ожидается только к 10 марта, а в Россию через три недели.

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Стоит отметить, что задержки скорее всего связаны с европейской версией Mac Pro, которая собираются в Китае. Для США компьютеры производятся только в Техасе.

Однако задержки с поставкой есть и там, по всей видимости из-за поставщиков компонентов, но всего до 26 февраля.

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