Тёмная сторона App Store: для Mac начали появляться фейковые приложения ChatGPT

Специалист по безопасности и исследователь Алекс Клебер заявил о появлении десятков приложений замаскированных под чат-бота ChatGPT в Mac App Store.

Клебер отмечает, что такие «недобросовестные» разработчики заполоняют магазин приложений приложениями, которые почти неотличимы от уже имеющихся, чтобы ввести в заблуждение потребителей и снизить популярность других разработчиков. При этом они копируют интерфейс, используют логотип OpenAI и популярные ключевые слова для поисковой выдачи.

В качестве примера, две компании-разработчика приложений Pixelsbay и ParallelWorld, имеют одного и того же родительского владельца в Пакистане, и их приложения содержат идентичный код на 99%.

У них схожий интерфейс и такой же «пейвол», который не позволяет выйти после всплывающего окна без перезапуска приложения. Приложения этих разработчиков требуют для продолжения «работы» достаточно много денег.

Хотя в Mac App Store есть приложения, работающие на базе ChatGPT, большинство из них являются фейковыми и мошенническими.

Автор исследования приводит данные приложения и их идентификаторы:

Редакция The GEEK настоятельно рекомендует не устанавливать данные приложения.

Разработчик: ParallelWorld

Идентификатор=com.pw.chatbotmac

Ссылка: https://apps.apple.com/de/app/chat-bot-powered-by-gpt-4/id6446375901?

Разработчик: Pixelsbay

Идентификатор=com.pb.chatgptmac

Ссылка: https://apps.apple.com/de/app/chat-bot-ai-writing-assistant/id1665638231?

Разработчик: Абид Али

Идентификатор=com.intelliapps.ai.chat.bot.macapp

Ссылка: https://apps.apple.com/de/app/ai-chat-bot-writing-assistant/id6445991020

Разработчик: Ali Raza

Идентификатор=ccom.chat.gpt.by.open.ai

Ссылка: https://apps.apple.com/de/app/chatbot-ai-powered-by-gpt-4/id6447077370?

Алекс Клебер призывает Apple углубить модерирование магазина приложений, чтобы избавиться от подобных мошеннических программ.

Стоит отметить, что Apple всячески противится открытию доступа для установки приложений из других источников и постоянно ссылается на безопасность пользователей, при этом умудряется пропускать мошеннические приложения. Ранее стало известно, что ЕС обязал компанию разрешить установку приложений из других источников, аналогичный закон готовится и в России.