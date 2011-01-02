«М.Видео» представила новый дизайн сайта

Крупнейшая российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, запустила редизайн сайта mvideo.ru – компания обновила интерфейс, внедрила ряд новых технических решений и сервисов. В результате скорость загрузки страниц увеличилась в полтора раза, конверсия площадки после обновления выросла более чем на 10%.

Ежемесячная аудитория онлайн-площадки mvideo.ru составляет порядка 44 млн, за год показатель вырос на четверть. Порядка 60% трафика приходится на мобильные устройства, по сравнению с прошлым годом количество сеансов со смартфонов и планшетов на mvideo.ru увеличилось в полтора раза.

В обновлённой версии сайта полностью изменён концепт визуала, за счёт чего ключевые страницы на пути пользователя стали удобнее для восприятия. На первом этапе изменения получили главная страница, каталог и его структура, карточки товаров. Для более удобного восприятия информации была увеличена «ширина» сайта, сократилось количество баннеров на слайдере главной страницы, появился раздел с вертикальными баннерами, которые в скором времени будут анимированы по примеру stories.

Под расширенной поисковой строкой размещены наиболее популярные на данный момент акции и товары. В шапке сайта стали заметнее разделы со списком магазинов, контактами, информацией о доставке и программе лояльности M.Club. Значительные изменения произошли и на карточке товара – переход на трехколоночное отображение в десктопе позволяет пользователю более эффективно представлять товары.

В мобильной версии переработан каталог, удобнее стали карточки товаров за счёт отдельных блоков и multi sku листинга, когда на одной странице доступны все конфигурации товара. На главной странице выше поднята поисковая строка, а под ней выделены наиболее востребованы разделы товарного каталога. Новая структура мобильной версии позволяет удобнее работать с корзиной и быстрее оформить заказ.

В ближайшее время на главной появится персонализированный блок для пользователя, а также специализированные подборки с товарами, которые могут быть интересны для посетителя.