«М.Видео» начала принимать предзаказы на Atomic Heart для Xbox и PlayStation

Экшен Atomic Heart выйдет 21 февраля и будет доступен для покупки в России. Ритейлер «М.Видео» объявил в своих соцсетях, что игра появится в магазинах в конце марта или начале апреля. Цена игры составляет 5999 рублей как для Xbox, так и для PlayStation. Предварительные заказы уже открыты. Игра будет доступна на русском языке.

Версия для Xbox будет привезена из Германии, а для PS — из Австрии. Предзаказы также доступны на сайте проекта. При этом версия для PC будет доступна только на площадке VK Play на территории стран СНГ.

«М.Видео-Эльдорадо» планирует реализовывать крупные игровые проекты в 2023 году. Игры будут появляться в магазине в среднем через 2-3 недели после мирового релиза.