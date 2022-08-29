Logitech сворачивает свою деятельность в России

Компания Logitech разослала корпоративным клиентам уведомление о сворачивании деятельности в России.

После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности. Из письма Logitech

По данным издания CNews, сотрудники российского офиса Logitech будут уволены 31 августа. Также сообщается, что некоторые сотрудники были переведы в Казахстан, что может позволить использовать схему для продолжения поставок по параллельному импорту.

ООО «Логитек» была создана в 2008 году. Ранее о полном сворачивании деятельности в России заявил DELL.

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