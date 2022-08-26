Dell увольняет российских сотрудников и окончательно уходит из РФ

Американская корпорация Dell навсегда уходит из России и увольняет сотрудников местного подразделения. Производитель электроники, как сообщается, уйдёт из страны 30 августа. Это станет последним днём работы примерно 50 сотрудников.

Как отмечает источник, компания выплатит сотрудникам от 8 до 10 окладов при увольнении. Помимо этого, им отдадут рабочую технику, но корпоративные данные нужно будет удалить. Также отметим, что в Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок.

Ранее Dell и HP приостановили продажи своей продукции в России, присоединившись к списку иностранных компаний, которые прекратили работу на территории РФ из-за санкций. Помимо этого, из страны ушли многие другие компании IT-направления.

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