Появились живые фото включенных iPhone 14 Pro

Блогер AIUV Aiwei Planet опубликовал фотографии включенных iPhone 14 Pro и Pro Max. На одним из них, кстати, стоит русский язык.

Судя по всему, смартфоны не активировались, а включались без подключения к интернету для проверки совместимости аксессуаров, защитных пленок и стекол. У Apple действует строгая политика, которая запрещает магазинам активировать устройства до официального старта продаж. Нарушителей ждет штраф в размере $29 тысяч.

Сейчас вся линейка iPhone 14 доступна только для предзаказа, в продажу почти все смартфоны поступят 16 сентября. Позже всех свои устройства получат владельцы iPhone 14 Plus — их продажи назначены на 7 октября.

Кстати, сегодня стало известно во сколько обойдется ремонт всей линейки iPhone 14. Об этом можно почитать тут.

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