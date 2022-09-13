Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Появились живые фото включенных iPhone 14 Pro

Блогер AIUV Aiwei Planet опубликовал фотографии включенных iPhone 14 Pro и Pro Max. На одним из них, кстати, стоит русский язык.

Судя по всему, смартфоны не активировались, а включались без подключения к интернету для проверки совместимости аксессуаров, защитных пленок и стекол. У Apple действует строгая политика, которая запрещает магазинам активировать устройства до официального старта продаж. Нарушителей ждет штраф в размере $29 тысяч.

Сейчас вся линейка iPhone 14 доступна только для предзаказа, в продажу почти все смартфоны поступят 16 сентября. Позже всех свои устройства получат владельцы iPhone 14 Plus — их продажи назначены на 7 октября.

Кстати, сегодня стало известно во сколько обойдется ремонт всей линейки iPhone 14. Об этом можно почитать тут.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Mydrivers

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии