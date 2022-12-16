LG представила кондиционер с 27-дюймовым дисплеем

Но кино на нём не посмотришь.

Компания LG рассказала первую информацию о новинке, которая скоро дебютирует — её покажут на январской выставке CES 2023. Речь идёт о кондиционере LG ArtCool Gallery с квадратным дисплеем диагональю в 27 дюймов.

Как утверждается, эта модель оснащена полноценным ЖК-экраном, в ранних версиях, которые уже есть на рынке, использовалась просто фотография или картина.

При этом LG ArtCool Gallery не будет выводить видео, а только статичные изображения, для управления можно будет использовать смартфон. За основные функции будет отвечать двойной инверторный компрессор и другие системы.

Утверждается, что новый кондиционер будет потреблять на 70% меньше энергии, чем модели конкурентов. Также в новинку будет встроена функция AI Dry, которая позволит сушить устройство изнутри.

Цена и дата выхода пока не сообщаются.