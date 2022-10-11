LG выпустила 136-дюймовый телевизор Magnit 4K за 19 млн рублей

Компания LG представила огромный 136-дюймовый телевизор LG Magnit 4K с Micro LED и озвучила его ценник, который кого-то может шокировать.

Телевизор обладает пиковой яркостью до 2000 кд/м2 и поддержкой частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступает LG Alpha a9 с технологией искусственного интеллекта, который может уменьшать шум и повышать качество изображения.

Более того, есть датчик освещённости HDR — он подбирает комфортную яркость и контраст под окружающий свет в помещении.

Стоимость телевизора LG Magnit 4K составляет $300 000 (~19 245 000 рублей).

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