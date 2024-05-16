Летом в продаже появятся наушники с ChatGPT — TransBuds A8

Пока Apple внедряет искусственный интеллект в свои смартфоны, китайская компания Wooask Technology пошла намного дальше и представила наушники TransBuds A8 с ChatGPT «на борту».

Устройство может в реальном времени переводить иностранную речь — имеется поддержка целых 144 языков и 70 диалектов. Но это еще не все, наушники автоматически расшифровывают звуки, конвертируют их в текст и выводят его на дисплей кейса. Да еще и с точностью в 98%.

Продажи TransBuds A8 начнутся только в августе 2024 года, но разработчики уже назвали цену — 299 долларов или около 27 тысяч рублей. Отдельно придется доплачивать за подписку ChatGPT по 40 долларов в год. Но, хоть какая-то приятная новость — первый год использования ИИ бесплатен.

Интересно, что ChatGPT выступает не только в роли переводчика и конвертера текста. При двойном нажатии на гарнитуру можно задать любой вопрос и узнать состояние трафика, погоду или расположение ближайшего банкомата. Придется только подключить смартфон к интернету, иначе помощник не выйдет на связь.

Характеристики. Сами наушники никак не защищены от воды и пыли, а также не могут активно гасить шумы или использовать беспроводную зарядку. В режиме перевода они могут работать только до 5 часов, а в обычном все 35 с подключением к кейсу. Соединение, кстати, осуществляется через Bluetooth 5.3.

Кейс. Имеет встроенный процессор Qualcomm 3040, аккумулятор на 1000 мАч, 16 ГБ памяти для хранения файлов, 2-дюймовый сенсорный TFT-экран с разрешением 480х640Ю, а также микрофон для записи диалогов. Зарядка проводная через Type-C. Вес кейса 90 грамм, а размеры 91х61х23,8 мм.