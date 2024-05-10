Apple добавит в iOS 18 текстовую расшифровку аудиозаметок с помощью ИИ

Предстоящая операционная система iOS 18 принесет на iPhone возможность создания текстовых расшифровок аудиозаметок с помощью искусственного интеллекта.

По словам тех, кто знаком с ранними версиями программного обеспечения, приложение Voice Memos первым получит новые возможности.

Кроме того, инструмент транскрипции будет идти рука об руку с будущими функциями аудиозаписи в Notes. Ранее стало известно, такие аудиозаметки можно будет сопроводить описанием, изображениями или ссылками.

Ожидается, что эти функции будут также доступны в iPadOS 18 и macOS 15. Apple планирует представить обновленные операционные системы на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая состоится 10 июня. Полноценный релиз новых ОС ожидается в сентябре.