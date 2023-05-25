Lenovo выпустила ультратонкий моноблок YOGA Air 32 с Intel Core i9-13900H и RTX 4050

Lenovo представила моноблок Yoga AIO 9i на выставке CES 2023, а теперь он доступен для покупки на китайском рынке под названием Yoga Air 32. Новинка отличается стильным дизайном и впечатляющими характеристиками. Главной особенностью компьютера является 31,5-дюймовый экран с разрешением 4K IPS, сертификацией HDR600 и охватом гаммы DCI-P3 в 97%.

Внутри моноблока установлен мощный процессор Intel Core i9-13900H и графическая карта RTX 4050. Пользователи также получают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6000 и 1 ТБ SSD для хранения данных. Особенностью моноблока является его тонкая панель с металлическим шарниром, позволяющим регулировать угол наклона дисплея для оптимального комфорта.

Yoga AIO 9i также оснащен 5-мегапиксельной инфракрасной веб-камерой с поддержкой технологии Windows Hello и четырьмя динамиками, настроенными Harmon Kardon, и поддержкой звука Dolby Atmos. Моноблок обладает разнообразными портами, включая HDMI 2.1, USB-C, USB4 и USB-A. В основание моноблока интегрирована беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Цена Yoga Air 32 в Китае начинается от 13 999 юаней (~158 000 рублей).