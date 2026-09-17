Последняя модель iMac 21,5″ на базе процессора Intel признана винтажным устройством Apple

Apple обновила свой список устаревших устройств добавив в него 21,5-дюймовый iMac на базе Intel, который поступил в продажу в 2019 году и был доступен к покупке до 2021 года. Эта модель стала последним моноблоком компании, оснащавшимся процессорами Intel, все последующие «аймаки» выходили уже на фирменных чипах M-серии.

По регламенту Apple, компания классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта. «Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается, но для ноутбуков компании есть исключение — аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.

Вышеупомянутый iMac снят с продаж более пяти лет назад, это означает что владельцы этих компьютеров всё ещё могут обратиться в авторизованный сервисный центр Apple для ремонта устройства, но им могут отказать в ремонте если не будет нужных запчастей.