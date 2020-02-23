Lenovo выпустила игровой смартфон с выдвижной камерой сбоку

Давненько компания Lenovo не радовала пользователей интересными смартфонами с топовой начинкой. Недавно в сети появились утечки, касающиеся нового игрового смартфона – Lenovo Legion.

Сейчас главным трендом является уменьшение рамок вокруг дисплея. Из-за этого многие производители снабжают мобильные устройства выдвижными камерами, которые располагаются в верхней части дисплея. Разработчики Lenovo захотели удивить и предложили свое видение.

По их мнению, в игровом смартфоне оптимальным расположением фронтальной камеры является одна из боковых панелей. Сделано это на расчет стриминга, то есть демонстрирования не только игры, но и того, кто в нее играет. Ведь не является секретом то, что это сейчас очень популярно, и таким образом на экране можно видеть больше деталей.

Сам же смартфон имеет мало отличий от нынешних флагманов других производителей. Все тот же дизайн с некоторыми «фишками», топовая начинка – Snapdragon 865, а также огромный экран с поддержкой частоты обновления 144 Гц и емкий аккумулятор на 5 000 мАч. А вот информации о стоимости Lenovo Legion пока нет, как и о примерной дате его выхода.