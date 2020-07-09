Lenovo назвала дату презентации игрового смартфона Legion
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Lenovo назвала дату презентации игрового смартфона Legion

Мы уже писали, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 покажут уже 22 июля. При этомо н получит свежеанонсированную систему-на-чипе Snapdragon 865+. И вот теперь появились подтверждения этого — компания показала тизер, который содержит указанную дату.

  • Asus Rog Phone 3 India Large

Но в этот день ожидается презентация и другого игрового смартфона. Речь идёт о Lenovo Legion — первом игровом смартфоне китайского бренда.

Он также будет оснащён процессором Snapdragon 865+. Также ему приписывают два порта USB-C, 20-мегапиксельную всплывающую селфи-камеру (скорее всего, как у Poco F2 Pro), основную с сенсорами на 64 + 16 МП, стереодинамики, быструю зарядку на 90 Вт и другие топовые спецификации. В частности, говорится об оперативной памяти LPDDR5, накопителе типа UFS 3.1 и экране с частотой 144 Гц.

  • Lenovo Legion Launch Date Large

Стоимость новинки пока что не уточняется, однако, скорее всего, Lenovo Legion будет весьма дорогой «игрушкой», учитывая тот факт, что это игровое и весьма нишевое решение.

Что же касается производительности, то, по предварительным данным, Lenovo Legion превзошёл результат Asus ROG Phone 3 в тестовом пакете AnTuTu, где тот набрал 646 310 баллов.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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